Düzce Üniversitesi ve Mutfak Sanatları Merkezi bölgede örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza attı. Yeni uygulamada aşçılık bölümü öğrencileri derslerini MSM Akademi mutfağında yapacak.

Düzce Üniversitesi ve Mutfak Sanatları Merkezi bölgede örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza attı. Yeni uygulamada aşçılık bölümü öğrencileri derslerini MSM Akademi mutfağında yapacak.

Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), akademi çalışmalarının yanı sıra Düzce Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği yeni bir uygulama ile ilke imza attı. MSM Akademi Mutfağı aşçılık bölümü öğrencilerini konuk edecek. Öğrenciler okulda edindiği teorik bilgileri mutfak ortamında uygulayarak öğrenecek. Bölgede örnek teşkil edecek çalışmada öğrenciler MSM’nin imkanlarından faydalanarak kendilerini daha fazla geliştirme fırsatı bulacak, hazırladıkları yeni reçeteleri deneme şansına erişecek.

Düzce Üniversitesi ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin ortaklaşa yürüteceği çalışma ile geleceğin şefleri MSM Akademi Mutfağı’nda yetişirken öğrenciler, teorik eğitimin yanında kendilerine böyle bir imkan sağlayanlara teşekkür ettiler.