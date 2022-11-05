Antalya’nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri tarafından durdurulan safari araçlarında turistler için emniyet kemerinin bulunmadığı belirlendi. Safari araçlarında sadece şoför ve rehberin oturduğu koltuklarda emniyet kemeri olduğu görüldü. Uygulama sırasında refüjde bulunan kuru ot ve kağıtlar, bir sürücünün attığı sigaradan yanmaya başlarken, trafik görevlisi su dökerek büyümesini önledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri tarafından durdurulan safari araçlarında turistler için emniyet kemerinin bulunmadığı belirlendi. Safari araçlarında sadece şoför ve rehberin oturduğu koltuklarda emniyet kemeri olduğu görüldü. Uygulama sırasında refüjde bulunan kuru ot ve kağıtlar, bir sürücünün attığı sigaradan yanmaya başlarken, trafik görevlisi su dökerek büyümesini önledi.

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Manavgat girişinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada tur araçları durdurularak denetlendi. Alanya’dan geldiği belirlenen 3 safari aracında turistlerin emniyet kemeri takmadığını gören trafik görevlileri, yaptıkları incelemede turistlerin oturduğu koltukların hiçbirisinde emniyet kemerinin olmadığını belirledi. Safari araçlarında sadece şoför ve rehberin oturduğu koltukta emniyet kemeri olduğu görüldü. Safari araçları emniyet kemeriyle ilgili maddeden yazılan idari para cezasının ardından yollarına devam etti.

Uygulama yaparken çıkan yangını söndürdüler

Diğer taraftan uygulamanın yapıldığı yerin yakınında refüjden yükselmeye başlayan dumanı gören trafik polisi, ekip aracından getirdiği su ile, yanmaya başlayan kağıt ve kurumuş otları söndürerek büyümesini önledi. Kağıt ve kurumuş otun, trafik ekiplerini görünce içtiği sigarayı söndürmeden dışarı atan bir sürücü yüzünden çıkmış olabileceği belirtildi.