Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uygulamadan kaçan zanlı barikatla yakalandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uygulamadan kaçan zanlı barikatla yakalandı.

Pazar gecesi saat 01.40 sıralarında Çerkezköy Altıyol Kavşağı’nda uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 59 UR 660 plakalı araç uygulama noktasından kaçarken Çerkezköy polisini alarma geçirdi. Yaptıkları kovalamaca sonrası İstanbul istikametine kaçan aracı takip eden polislerin aracın Çavuşlu’dan tekrar dönüp arka sokaklardan şehre girdiği bilgisini almaları üzerine, bölgede barikat kuran polisler, sürücü Ardahan Ruşen’i (24) yaka paça yakaladı. Dakikalarca ekipleri peşinden koşturan A.R.’nin iddiaya göre hırsızlık suçundan aranması olduğu için kaçtığı öğrenilirken, yakalanan sürücü sağlık kontrolünün ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi