15 Temmuz Şehitler Köprüsünde polis uygulama noktasında sahte polis ve MİT kimliği kullanan şahsın ifadesinde aracında bulunan paranın yanında çalıştığını iddia ettiği patronuna ait olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Polis ekipleri paranın sahibi de dahil 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri Amirliğine polisler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde uygulama noktasında şüphelendikleri MO MH 460 Almanya plakalı aracı durdurmuş, aracın sürücüsü Ü.D. (19), sahte polis kimliğini ve silahını göstermişti. Polis ekipleri, araçta arama yapmış, yapılan aramanın ardından aracın içinde 50 bin Euro, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 48 adet fişek, 1 adet silah ruhsatı, 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet sahte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel kartı, 1 adet sahte İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel giriş kartı,1 adet sahte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Milli istihbarat Teşkilatı kartı, 1 adet sahte Kempo Savunma Sporları Federasyonu kartı, 1 adet biber gazı, 1 adet tablet, 1 adet teçhizat kemeri ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülmüştü.

3 kişi daha gözaltına alındı

Sahte kurumsal kimlikler ile yakalanan Ü.D.’nin 8 Haziran 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih Camii’ndeki programına katılmaya çalışırken, yine üzerinde farklı kurumlara ait sahte kimlik kartları ile yakalandığı belirlendi. Şüphelinin adli soruşturma geçirdiği de tespit edildi. Şüphelinin araçta ele geçirilen paranın yanında çalıştığını iddia ettiği patronuna ait olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Çalışmalarının genişleten polis ekipleri paranın sahibi de dahil 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.