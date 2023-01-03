Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris giriş noktası Çetibeli yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada durdurulan İstanbul plakalı araçta bomba arama köpeği ‘Veda’ ile birlikte yapılan aramada aracın arka koltuğunun altına saklanmış şekilde 2 adet kurusıkıdan bozma, seri numarası kazınmış tabanca ve 25 adet mermi ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris giriş noktası Çetibeli yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada durdurulan İstanbul plakalı araçta bomba arama köpeği ‘Veda’ ile birlikte yapılan aramada aracın arka koltuğunun altına saklanmış şekilde 2 adet kurusıkıdan bozma, seri numarası kazınmış tabanca ve 25 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan A.S., M.T. ve M.E.T. isimli şahıslar gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.