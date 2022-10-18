Tarımsal ürünlerin yoğun olarak üretildiği Erzincan’da belediye tarafından, Ziraat Mühendislerinin kontrolünde ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak, üreticilere hangi ürünlerin, hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu gösterebilmek ve ekilebilir olduğunu vatandaşlar ile paylaşmak için uygulama tarlalarında hububat ekimleri yapılıyor.

Tarımsal ürünlerin yoğun olarak üretildiği Erzincan’da belediye tarafından, Ziraat Mühendislerinin kontrolünde ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak, üreticilere hangi ürünlerin, hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu gösterebilmek ve ekilebilir olduğunu vatandaşlar ile paylaşmak için uygulama tarlalarında hububat ekimleri yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Ziraat Mühendislerinin kontrolünde toplamda 500 dekar olan tarlalarda güzlük ekim olarak 150 dekarında 6 sıralı ramata çeşidi arpa, 150 dekarında falado cinsi buğday ve yazlık ekim olarak ise 200 dekarlık alanda kara buğday ekimi yapılacak.

Dereyurt mevkiinde bulunan ekim alanlarından bir tanesini ziyaret eden Belediye Başkanı Bekir Aksun yetkililerden bilgiler alarak; asıl dikkat çekmek istedikleri şeyin buradaki ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak olduğunu belirterek hasat sonunda elde edilecek olan ürünün ihtiyaçlılarla paylaşılacağını söyledi.

Aksun açıklamasında şunları ifade etti; “Tarım ile ilgili alanda insanımızı teşvik edebilmek için ve ihtiyacı pandemiden sonra daha iyi hissedilebilen bu alanın uygulama alanları olarak vatandaşımıza destek verebilmek için burada hangi ürünlerin, hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu gösterebilmek için bir çalışma yapıyoruz uygulama bahçemizde. Şuanda 60 dönümlük Dereyurt mevkiindeki bir tarım alanındayız. Belediye olarak burada arpa ekeceğiz, inşallah buradaki verimi temmuz ayında verimli bir şekilde planlayabilirsek eğer elde edeceğimiz ürünü vatandaşımıza anlatıp bu ürünlerinde hangisinin daha verimli olduğunu, ekilebilir olduğunu vatandaşlarımız ile paylaşarak verimli bereketli bir dönem olmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Asıl dikkat çekmek istediğimiz şey buradaki ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak. Hasat sonunda elde edilecek ürün ihtiyaçlılarla paylaşılacaktır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde geliştirmekte olduğumuz bu ekim alanlarını tabi ki makine parkını geliştirerek bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yeni traktör ve arkasındaki ekipmanı da satın aldık.

Vatandaşımızı teşvik etmek amacındayız. Ekilebilir alanların %75 i ekilememekte maalesef. Tekrar ekilebilir hale getirmek teşvik etmek, örnek olmak, ön ayak olmak amacıyla bunları geliştirmekteyiz insanımıza sunmaktayız.”