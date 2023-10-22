Burdur’un Bucak ilçesinde polislerin “Dur” ihtarına uymayıp kaçan sürücü, başka bir uygulama noktasında 2’si polis 4 kişiye çarparak kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü gözaltına alınırken, olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bekçilerin durumundan şüphelendiği Yurus Emre K. (19) idaresindeki 34 EZT 656 plakalı hafif ticari otomobil, bekçilerin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bekçilerin plakayı bildirmesi üzerine, Türkerler Caddesi’nde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken 2 polis memuruna ve 2 vatandaşa çarpıp bölgeden kaçmıştı. Aracın çarptığı polis ve vatandaşlar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polis memurları Hasan D. ile Ali Osman S. ve vatandaşlar Mustafa E. ve Mevlüt K. isimli üniversite öğrencisi ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4 kişiye çarparak kaçan Yurus Emre K. yapılan çalışmalar sonucunda Karaseki mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesine getirilen Yurus Emre K. sağlık kontrollerinin ardından güvenlik çemberi içerisinde ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, durumu diğerlerine göre daha ağır olan polis memuru Ali Osman S. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anının görüntüleri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde ilk başta virajı dönen aracın uygulama yapan polis ve vatandaşların arasına daldığı daha sonra bir vatandaşa daha çarpıp bir polis memurunu da altında sürükleyerek üzerinden geçtiği görülüyor.