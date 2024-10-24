SS 25 Nolu Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde şehrinde 4 numaralı minibüs güzergahında yapılan değişiklik 28 Ekim Pazartesi günü uygulamaya girecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Muammer Gizlen ile SS 25 Nolu Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şükrü Konukçu dün saat 14.00’te Belkoop Minibüs durağında ortak bir açıklama yaparak mahalle halkını konuyla ilgili olarak bilgilendirdiler.

Gizlen yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Cumhuriyet Mahallesi’ni en büyük sıkıntılarından biri olan Keşan Devlet Hastamesi’ne giden minibüs hattının mahalle sınırları içerisinde geçmemesi idi. Bu konuyla ilgili 29 Ağustos’ta Keşan Belediye Meclisi’ne bir dilekçe verdik. Dilekçemiz olumlu çıktı. Bu konuda bize sayın belediye başkanımız Mehmet Özcan, belediye meclis üyeleri, komisyon üyeleri ve kooperatif başkanımız Şükrü Konukçu’ya mahalle halkım adına teşekkür ediyorum. Mahallemiz açısından da bu karar çok faydalı oldu. Çünkü Devlet Hastanesi’ne gitmek isteyen mahalle halkımız sıkıntı yaşıyordu.”

Kooperatif Başkanı Şükrü Konukçu’da konuyla ilgili olarak “4 numaralı hattımız, İstasyon Mahallesi’nden hareketle, İlçe Tarım, Jandarma, Kurtuluş Caddesi, Köy Garajı, Heykel, Müze, Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı, Atatürk Bulvarı, Kale İlkokulu, Bendis ve Devlet Hastanesi’ne ulaşacaktır. Bu güzergah değişikliğine 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren başlayacağız. Vatandaşlarımıza da bunu duyurmaktan mutluyuz. Güzergah değişikliği nedeniyle Belediye Başkanımız Mehmet Özcan ve yetkililer teşekkür ederiz.” Dedi.