Karabük’te bir apartmanın ikinci katında oturan öğrencinin patates kızartmak için ocağa koyduğu yağın parlaması sonucu yangın çıktı. Olay karşısında korku yaşayan öğrencinin ıslattığı battaniyeyle alevleri kapatması yangının büyümesini engelledi.

Karabük’te bir apartmanın ikinci katında oturan öğrencinin patates kızartmak için ocağa koyduğu yağın parlaması sonucu yangın çıktı. Olay karşısında korku yaşayan öğrencinin ıslattığı battaniyeyle alevleri kapatması yangının büyümesini engelledi.

Olay, 100.Yıl Mahallesi 1047 numaralı sokakta meydana geldi. Dört katlı apartmanın ikinci katında oturan üniversite öğrencisi Fatih Yılmaz, patates kızartmak için ocağa yağ koydu. Bir süre sonra yağın alev alması üzerine mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden Yılmaz, ıslattığı battaniyeyle ocağın üzerini kapatarak yangının büyümesini engelledi. Bu sırada oluşan dumanların çıkması için evin kapısını açan genç, panikle arkadaşını arayıp yardım istediği sırada evin kapısının kapanması ile dışarda kaldı. Yılmaz’ın ev arkadaşının gelmesi ile evin kapısı yeniden açılarak olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangın sonrası evin mutfak kısmında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.