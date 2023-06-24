Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) tarafından düzenlenen 2022-2023 Öğretim Yılı mezuniyet töreninde öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) tarafından düzenlenen 2022-2023 Öğretim Yılı mezuniyet töreni, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Deveci, ÜYEP Eski kurucu Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak ve ÜYEP Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak katılım gösterdi.

Rektör Erdal: “Anadolu Üniversitesi ailesi olarak her zaman yanınızda olacağız”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ÜYEP 2022-2023 Öğretim Yılı mezuniyet töreni’nde şunları söyledi: “Geçtiğimiz haftalarda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarımızı verdik. Bugün, çok özel bir mezuniyet töreninde sizlerle birlikteyiz. Her zaman ‘çok özel’ olarak değerlendirdiğimiz Üstün Yetenekliler Eğitim Programı’ndan değerli gençlerimizi mezun ediyoruz. Pırıl pırıl öğrencilerimizi uğurluyoruz. Ancak bunu bir veda olarak değil, bir başlangıç olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin önünde üstün yeteneklerini sergileyebilecekleri yepyeni kapılar açılacak. Programımız başarılı bir program oldu ve bu şekilde de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Birçok gencimizin hayatına dokunan, önemli kararları verdiği, bilimi, matematiği ve fiziği burada sevdiği bir program oldu. Mezun olan sevgili gençlerimiz, umuyoruz ve inanıyoruz ki başarılarını sürdürerek hepimizi gururlandıracaklar. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, eminim ki daima kendileri için doğru olanda karar kılacaklardır. Anadolu Üniversitesi ailesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Başarılarınızla gururlanacağız ve hep destekçiniz olarak kalacağız. Yol gösterici olarak ÜYEP’in değerli yöneticilerine, değerli akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli ailelerimize de çok teşekkür ediyorum. İyi ki evlatlarınızı bize emanet ettiniz ve onlara destek verdiniz. Mezun olan kıymetli gençlerimize başarılar diliyorum.”

Doç. Dr. Karabacak: “Başarılarınız daim olsun”

ÜYEP Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak mezun olan öğrencileri tebrik ederek şunları söyledi: “Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal ve Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Erkan Dinç’e ÜYEP’e vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bir dönemi daha kapattık. Emeği geçen akademisyenlerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Onlar çok büyük emek verdiler. Güz ve bahar dönemlerinde matematik eğitimi verirken; yaz döneminde de dışarıdaki öğrencilere dersler veriyoruz. 2022-2023 öğretim yılında da oldukça büyük bir katılım oldu. Şehir dışından da yüksek sayıda öğrencimiz geldi. Bir taraftan üzülürken diğer taraftan da bu özel eğitim sürecinin bir parçası olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Umuyorum ki çok fazla öğrencimiz bu hizmetten yararlanacaktır. Uzun yıllardır emek vermiş olan hocalarımızı şu an aramızda görmekten de mutluluk duyuyorum. Katkılarından dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, 4 yıl boyunca her hafta sonu buraya gelerek çok büyük bir fedakârlık gösterdiniz. Hem size hem de ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Mezuniyet demek, bir ayrılış demektir ama artık yeni bir eğitim basamağına adım atıyorsunuz. Atmış olduğunuz bu adımda başarılarınız daim olsun.”

Elif Okumuş: “ÜYEP ailesi beni şu an olduğum kişi haline getirdi”

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2018 mezunu Elif Okumuş, mezun olan öğrenciler adına yaptığı konuşmada şunları aktardı: “Sizlerle burada olmak benim için çok büyük bir onur. Benim yürüdüğüm yollarda, benim attığım adımlarda benimle olduğunuzu görmek çok özel bir his. Yıllar önce ÜYEP ile tanışmam çok ilginçti. Okul koridorunda posterini gördüm. Sınavına girdiğimde gördüğüm sorular beni düşünmeye sevk etti. Nihayetinde kabul aldım ve 4 senelik ÜYEP maceram başladı. Sizler gibi ben de ileri matematik, fen bilimleri ve kişilik eğitimi dersleri aldım. ÜYEP’ten aldığım dersler öğretme ve düşündürme odaklıydı. ÜYEP ailesi beni şu an olduğum kişi haline getirdi. Vermiş oldukları eğitim, araştırmaya yönlendirilmek ve edindiğim tüm imkanları beni ben yaptı. Hocalarınız burada size küçük parçalar verdiler ve sizler de kendinizi oluşturan parçaları seçtiniz. Bunlar birleşerek sizlerin hayat resminizi oluşturuyor. Dolayısıyla hayatınızı yönlendirecek kararları siz veriyorsunuz, ve vermeye de devam edeceksiniz.”

Plaket ve mezuniyet belgeleri takdim edildi

Törende, bu sene ÜYEP’ten ayrılacak olan akademisyenler Prof. Dr. İlhami Çelik ve Öğr. Gör. Ümit Yılmaz Yıldıza’a plaketleri Rektör Erdal tarafından takdim edildi. Mezun olan öğrenciler ise mezuniyet belgelerini Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, ÜYEP Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak ve ÜYEP Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak tarafından aldı.