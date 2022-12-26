Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) tarafından “5. Sınıf Öğrencilerine Yönelik ÜYEP Sınavı” gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) tarafından “5. Sınıf Öğrencilerine Yönelik ÜYEP Sınavı” gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen sınava bu senede ilgi yoğun oldu ve Eskişehir dahil 11 farklı ilden 620 öğrenci katılım gösterdi.

Anadolu Üniversitesi ÜYEP Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak, ÜYEP programlarına ve sınava karşı gösterilen yoğun ilgiye değinerek şunları söyledi:

“ÜYEP, TÜBİTAK desteği ile kurulmuş bir projedir. 2008 yılından beri bu eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz sınavımız, 5. Sınıf öğrencilerine yönelik bir sınav. Yılda bir kez gerçekleştirdiğimiz bu sınavda. 5. Sınıf öğrencilerimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra da ortaokul eğitimi süresince güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere eğitimler veriyoruz. Güz ve bahar programlarımızda fen ve matematik alanlarında hafta sonları 3’er saatlik eğitim veriyoruz. Bu sene 620 kişi sınavımıza başvurdu. 28 öğrenci seçeceğiz. Bu yıl ilk defa Eskişehir dışından, 11 farklı ilden başvuru aldık. Oldukça yoğun bir ilgi var. Bu da bizi çok sevindiriyor.”

Her yıl sınava başvuru yapan öğrenci sayısının arttığına dikkat çeken ÜYEP Müdürü Doç. Dr. Karabacak açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu öğrenciler arasından ilk 28’e giren öğrenciler ÜYEP’te hafta sonu eğitimlerine katılmaya hak kazanıyor. ÜYEP ayrıca daha çok kız öğrencimizin programdan yararlanması amacıyla pozitif ayrımcılık uyguluyor. Programa girmeye hak kazanan 26 öğrenci belirlendikten sonra en yüksek puanı alan kız öğrenciler arasından 2 öğrenci programa kabul ediliyor.”

Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK desteğiyle Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007 yılında bir program olarak kurulan ÜYEP, 2014 yılında uygulama ve araştırma merkezine dönüştürülmüştür. Çerçeve olarak Türkiye’deki ilk ve tek program olma özelliğini taşımaktadır. Merkezin genel amacı zekâ, üstün zekâ ve yaratıcılık alanlarında bilimsel araştırmalar yürütmek, zekâ ölçümleri yoluyla üstün yetenekli öğrencileri tanılamak ve öğrencilerin entelektüel potansiyellerini en üst düzeye taşımalarına yardımcı olacak farklılaştırılmış eğitim ve rehberlik hizmetleri sunmaktır. ÜYEP, öğrencilerin yeteneklerini keşfettikleri, kendilerini geliştirme olanağı buldukları eğitsel ve sosyal bir ortamdır.