Haftalık olağan toplantıda AK Parti Bilecik Teşkilatı’nın birinci olduğu müjdesi verildi.

Haftalık olağan toplantıda AK Parti Bilecik Teşkilatı’nın birinci olduğu müjdesi verildi.

AK Parti Bilecik haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. İl yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunurken yapılacak çalışmalar üzerine konuşuldu.

Ülke genelinde yeni üye çalışması başlatan AK Parti’de Kasım ayı üye çalışmasında da AK Parti Bilecik Teşkilatı’nın Marmara Bölgesi birincisi oldu.

Konu ile ilgili konuşma yapan Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Kasım ayı üye çalışmasında Marmara Bölgesi 1. si olan teşkilatımızı canı gönülden kutluyorum .Bu önemli başarıda emek veren tüm il, ilçe, mahalle teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 2023’e sağlam ve emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.