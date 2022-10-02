Iğdır’da bitkin halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan bozkır kartalı tedavisi sonrası tekrar doğaya bırakıldı. Doğaya bırakılmadan önce kanatlarına verici takılan bozkır kartalı (Aquila nipalensis) izlenmeye başlandı. Iğdır’da takip altına alınan kartal son olarak 430 kilometre yol alarak Erzurum Horasan’a ulaştı. Bozkır kartalının yol serüveni izlenmeye devam ediliyor.

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