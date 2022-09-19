Sivas’ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde uyarılara rağmen göletten su çekip tarlalarını sulayan çiftçiler binlerce balığın ölümüne neden oldu, tarlalara verilen su yeterli olmadığı için ekinler de kurudu.

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde uyarılara rağmen göletten su çekip tarlalarını sulayan çiftçiler binlerce balığın ölümüne neden oldu, tarlalara verilen su yeterli olmadığı için ekinler de kurudu.

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde bilinçsiz sulama binlerce balığın ölümüne neden oldu. Sulama amaçlı Kuruca göletinde bu yıl yeterli miktarda su birikmediği için ilgili kurumlar göletten su alınmasını yasakladı. Göletten su alınmaması ve kuru tarım yapılması yönünde uyarılar yapıldı. Buna rağmen sulu tarım yapan çiftçiler, göletten motorlarla su çekerek tarlalarını suladı. Bilinçsiz ve izinsiz sulama binlerce balığın ölümüne neden oldu. Jandarma tarafından göletten su çekenlerle ilgili işlem başlatılırken Deliilyas Beldesi Belediyesi gölette kalan balıkları kurtarabilmek için tankerle gölete su basıyor. Öte yandan göletteki su tarlaların sulamasında da yetersiz kalınca yüzlerce dönüm alandaki ekin kurudu.

Gölete tankerlerle su basılıyor

Deliilyas Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Tek, kalan balıkları kurtarabilmek için tankerlerle gölete su bıraktıklarını belirtip, “Bizim Deliilyas bölgesinde 2 tane göletimiz var. Bir tanesi kapalı sulama olduğu için kontrol altında. Diğer Kuruca göletinde kapalı sulama hattı olmadığı için açık sulama yapılıyor. İki gölette tarımsal sulama için yapılan göletlerdir. Tabii gölet olduğu için içerisinde yaşayan balıklar vardır. Ama maalesef günümüzde 4 buçuk aydır yağmur yağmadığı için Kuruca göletinde balık ölümleri gerçekleşmiştir. Bu göletlerin etrafında Deliilyas’ın geçim kaynağı hayvancılık ve tarım üzerinedir. Tarımda yoğunluk olarak şeker pancarı, patates, mısır, yonca, görünge şeklinde sulamaya ihtiyaç duyan bitkiler olduğu için mecburen burada ki çiftçiler bu sulardan faydalanmaktadır. Biri tamamen kontrol altında ama maalesef Kuruca göletinde yağışlarında olmamasıyla böyle toplu balık ölümleri gerçekleşmiştir. Bizim belediye olarak aldığımız tedbir, canlıların ölmemesi için kendi belediyemizin itfaiyesi, arozözlerle günlük 2-3 tanker su takviyesi yapıyoruz. Hatta büyükbaş hayvancılık anlamında arazilerdeki çeşmeler kuraklıktan dolayı kuruduğu için oralara da tankerlerle su takviyesi yapıyoruz. “dedi.

Hem balıklar hem ekinler öldü

Başkan Mehmet Tek, ne balıkları ne de ekinleri kurtaramadıklarını ifade edip, “Çiftçilerimizin de mağdur olamaması lazım. Tabii ki her ne kadar sulamadan kaynaklı olsa da orda yaşayan balıklar var. Kurtarabildiğimizi kurtardık ama ölümler de yaşandı. Elimizden geleni yapıyoruz fakat yeterli olmuyor. İlgili kurumların bilgisi var. 8 Ağustosta DSİ’den gelen sulamaların daha dikkatli olmasıyla ilgili resmi yazıyı sosyal medyadan paylaştım. Çiftçilerimiz pancar üzerine ekim yaptıkları için pancarın da mutlaka sulanması gerekiyor. Yani ne pancar tarlalarını kurtarabildik ne de göleti kurtarabildik. Çiftçilerimizin de hayatını devam ettirebilmeleri için ektikleri pancarı, patatesi sulamaya ihtiyaçları var. Ama bu sene kuraklıktan dolayı hem çiftçilerimiz mağdur oldu hem de gölette yaşayan canlılarımızın ölümleri gerçekleşti.” Şeklinde konuştu.