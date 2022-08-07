Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaz spor okullarında eğitim gören kursiyerlerin yeteneklerini sergilediği gösteriye katıldıDİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi’nin 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 21 branşta açtığı Ücretsiz Yaz Spor Okullarında eğitim alan kursiyerlerin yeteneklerini sergilediği etkinliğe katıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı ücretsiz yaz spor okulları devam ediyor.

Yaz okullarında atletizm, basketbol, cimnastik, çim hokeyi, dart, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick-boks, kort tenisi, masa tenisi, satranç, taekwondo, izcilik, dağcılık, okçuluk, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimler alan kursiyerler yeteneklerini sergiledi.

Talaytepe Spor Tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Vali Su, öğrencilerin aldıkları eğitimle iyi bir performans yakaladığını söyledi.

Yaz spor okullarını sporcu yetiştirme açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Su, şöyle konuştu:

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani vücudumuz ne kadar sağlıklıysa ne kadar zindeyse kafamız da düşüncemiz de zihnimizde o derece sağlıklı oluyor. İşte Bu amaçla tüm çocuklarımızı sporun herhangi bir dalıyla buluşturmak üzere yaz okullarımızı faaliyete geçirdik. Bu okullarımızda, 22 bin 120 çocuğumuz. 220 antrenör eşliğinde hemen hemen sporun her dalında eğitim görüyor. Burada İnşallah Türkiye, Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonları ortaya çıkacak.”

“Türkiye’mizin, ülkemizin adını tüm dünyaya yazacaksınız”

Herkesi yaz spor okullarına katılmaya davet eden Vali Su, şunları aktardı:

“Bu etkinliğe katılan çok değerli çocuklarımızı, gençlerimizi, gençlerimizi tebrik ediyorum. Hepiniz çok başarılısınız. Allah muvaffak etsin. İnşallah hepiniz tarih yazacaksınız ileride Türkiye’mizin, ülkemizin adını tüm dünyaya yazacaksınız. Sizlerin içinden böyle sporcular çıkacak. Bu çocuklarımızı sabah, akşam sürekli eğiten, yanlarında duran, onlara yol gösteren ve bu seviyeye gelmelerini sağlayan çok değerli antrenör arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz olarak aynı şekilde aynı hızla, ruhla, heyecanla sizlerin de desteğiyle hep birlikte devam ettireceğiz. Güzel başarılara hep birlikte imza atacağız.”

Konuşmaların ardından performanslarını sergileyen öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı.