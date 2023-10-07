Düzce’de trafik ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında durdurulan elektrikli bisiklet sürücüsünün uyanıklığı pes dedirtti. Sürücü, aracında elektrikli bisiklet yazmasına rağmen taktığı plaka ile polisten kaçmaya çalıştı.

Düzce’de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet, elektrikli bisiklet uygulamaları bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşların şikayetleri üzerine ekipler şehir merkezinde şok uygulamalar yaparak kural tanımayan sürücüleri tespit ederek hem uyarılarda bulunuyor hem de cezai işlem uyguluyor.

Zaman zaman uyanık sürücülerinde yakalandığı uygulamalarda sürücülerin polise yakalanmamak için uyguladığı yöntemler ekipleri bile hayrete düşürüyor. Düzce Valiliği kavşağında elektrikli bisikletler üzerinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları bir sürücünün aracında denetim yaptı. Ancak elektrikli bisiklet olarak yazan aracın sahibi polis ekiplerine yakalanmamak için aracına plaka da taktı. Elektrikli bisiklet üzerinde plakayı gören ekipler, önce şaşırdı. Sonrasında ise sürücüye cezai işlem uyguladı.

Ekipler, tescilli olmasına rağmen plaka takan sürücüye sahtecilikten işlem uyguladı.