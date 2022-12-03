Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, karbon monoksit ve doğal gaz zehirlenmeleriyle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Karbon monoksit zehirli bir gazdır ve insanlar bunun farkına varmıyor. Yoğunlaşmasıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde ve farklı zaman dilimlerinde eklem yerlerimizde bir gevşeme olduğunu ve bir şeylerin ters gittiğini bilmemize rağmen tatlı bir uykuya dalmak suretiyle yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yok oluyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, karbon monoksit ve doğal gaz zehirlenmeleriyle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Karbon monoksit zehirli bir gazdır ve insanlar bunun farkına varmıyor. Yoğunlaşmasıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde ve farklı zaman dilimlerinde eklem yerlerimizde bir gevşeme olduğunu ve bir şeylerin ters gittiğini bilmemize rağmen tatlı bir uykuya dalmak suretiyle yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yok oluyoruz” dedi.

Kış ayının gelmesiyle beraber evlerde sobalar kuruldu, kombiler yanmaya başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da, yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulunarak, soba kurulması, kömür yakılması ve doğal gaz kullanımıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Kızılkan, “Kış mevsiminin gelmesiyle beraber ısınma problemimiz ön plana çıktı. Sonbaharın ilk aylarıyla birlikte elektrikli ısıtıcılar ısınma problemlerimizi çözmeye çalışırken, artık sobaların kurulduğu, kaloriferlerin yandığı, doğalgaz kullanımının ön plana çıktığı mevsimin içerisindeyiz. Öncelikle katı yakıt olarak evlerimizde kullandığımız yakıtlarda sobayı kurarken bacayı temizlememiz gerektiğini, temiz olduğundan emin olduktan sonra sobayı kurmamız gerekiyor ve en kısa mesafeden boru bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Sobanın altına bir saç veya mermer koymak suretiyle sobayı oturttuktan sonra bağlantı yerlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Duman sızdırmadığından emin olduktan sonra bina bacasına bağlantıyı gerçekleştirmek gerekiyor. Bunlardan sonra lodostan dolayı bacanın geri tepmesi veya bağlantı yerlerinden duman sızması olayına karşı da önlemleri almak gerekir. Özellikle kömürde üstten yakmak ön planda tutulmalıdır. Bunu yaparsak zehirlenmelerin önlemlerinden bir tanesi almış oluruz. Karbon monoksit zehirli bir gazdır ve insanlar bunun farkına varmıyor. Yoğunlaşmasıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde ve farklı zaman dilimlerinde eklem yerlerimizde bir gevşeme olduğunu ve bir şeylerin ters gittiğini bilmemize rağmen tatlı bir uykuya dalmak suretiyle yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yok oluyoruz. Bu nedenle özellikle üstten yakmayı ön planda tutuyoruz. Lodoslu zaman dilimlerinde kesinlikle uyumadan 2 saat önce sobanın içerisine kömür atmamamız, en önemli davranışlardan bir tanesi olur” şeklinde konuştu.

Doğal gaza karşı alarm, hayat kurtarır

Kızılkan, “Doğal gazın yaygınlaşmasıyla beraber kombi ve merkezi sistemin bakımını yaptırmak suretiyle buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu konuda da vatandaşlarımızı uyarmamız gerekiyor. doğal gaz, havadan hafif bir gaz ve kaçak anında buna karşı sensörler oluşturmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız önlem olarak evlerinde mutlaka gaza karşı bir alarm cihazının koymasını ve üst tarafa monte etmelerini tavsiye ederiz” dedi.