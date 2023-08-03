Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası düzenliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tırlarla yardım malzemelerini bölgeye ulaştırırken, sahaya gönderilen ekiplerle deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına da destek olan UYAFA, şimdi de afetzedelerin çocukları için hareket geçiyor.

"Su, toprak, gıda ve spor hayattır" sloganıyla genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), afetzede çocukların katılımıyla UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası düzenleyecek.

Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde 12-17 Eylül tarihlerinde yapılacak UYAFA Ağrı Dağı Cup organizasyonu için çocuklar Ağrı’ya götürülecek.

Gruplar halinde oynanacak maçlarda forma giyecek olan çocuklar, aynı zamanda Ağrı’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı bulacak.

Turnuvaya, aynı zamanda gelecek yıl Erzurum’da düzenlenecek olan UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Turnuvası’nda ülkemizi temsil edecek CINER ŞIRNAK FK ile ev sahibi olmasından dolayı Erzurumspor FK da katılacak.

UYAFA Genel Başkanı Necati Alçık, çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

UYAFA’nın sadece spor alanında değil, hayatın her alanında gönüllere dokunan bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Alçık, “Bunun son örneğini Kahramanmaraş merkezli depremlerde de gösterdik. Depremlerin ardından tırlarla yardım malzemelerini bölgeye ulaştırırken, sahaya gönderilen ekiplerle deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek olduk. Şimdi ise yaşanan depremden dolayı moral ve motivasyon düşüklüğü yaşayan afetzedelerimizin çocukları için futbol turnuvası düzenlemeye karar verdik” dedi.

Depremden en çok etkilenenlerin başında çocukların geldiğine işaret eden Necati Alçık, “12-17 Eylül tarihlerinde yapacağımız UYAFA Ağrı Dağı Cup organizasyonu için çocuklarımızı Ağrı’ya götüreceğiz. Çocuklarımız aralarında maç yapacaklar. Aynı zamanda Ağrı’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezmiş olacaklar” diye konuştu.

Necati Alçık, UYAFA olarak düzenleyecekleri turnuvalarla ilgili olarak, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’tan randevu taleplerinin olduğunu belirterek, “Kendisiyle görüşüp hem ‘UYAFA 2024 Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası’ ve Eylül ayında yapacağımız ‘UYAFA Ağrı Dağı Cup hakkında bilgilendirme yapacağız. Sayın Bakanımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.