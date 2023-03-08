Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisinin, uluslararası projelerinden biri olan 24 ülkenin katılımıyla Mayıs Ayı’nda Erzurum’da düzenlenmesi planlanan UYAFA Palandöken Cup Futbol Turnuvası’nın, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bir yıl ertelendiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisinin, uluslararası projelerinden biri olan 24 ülkenin katılımıyla Mayıs Ayı’nda Erzurum’da düzenlenmesi planlanan UYAFA Palandöken Cup Futbol Turnuvası’nın, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bir yıl ertelendiğini açıkladı.

Erzurum’da 24 ülkeden takımların katılımı ile 25-31 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası, ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle bir yıl ertelendi.

UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası, 25-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Erzurum’da yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Başkanı Özcan Şimşek ve yönetim Kurulu’nu makamında kabul etti. Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Erzurum’da düzenlenmesi planlanan UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası’nın, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bir yıl ertelendiğini bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, “Erzurum’da UYAFA Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisinin, uluslararası projelerinden biri olan 25-31 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacaktık. Ancak ülkemizde art arta yaşadığımız depremler nedeniyle turnuvanın daha güçlü ve güzel bir şekilde düzenlenmesi amacıyla UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası inşallah önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek.” dedi.

Bakanlık olarak UYAFA ile olan işbirliklerinin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin gençlerini kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide nasıl çok ciddi bir şekilde takip ediyorsak sporda da onların bakanlığı olarak gençlerimizin yanında olacağız. Yetenekli gençlerimizin her birini ülkemizin bugünleri, yarınları adına en güzel şekilde desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Hagi ve Popescu depremzedeler yararına oynanacak özel maçlarda forma giyecek

Özcan Şimşek başkanlığındaki UYAFA yönetimi, UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Turnuvası’nın bir yıl ertelenmesi üzerine depremzedeler yararına düzenlenmesi planlanan özel maç sayısını artırma kararı aldı.

Romanyalı eski yıldız futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu’nun da aralarında olduğu eski futbolcuların forma giyeceği özel maçların biri Türkiye’de diğeri ise Romanya’da oynanacak. Her iki maçtan elde edilecek gelirler depremzedelere bağışlanacak.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen dünyaca ünlü eski Rumen futbolcular Hagi ve Popescu’nun yer alacağı özel maçlar için Türkiye’den ve farklı ülkelerden eski yıldız futbolcular da davet edildi.