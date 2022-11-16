Kocaeli’de üvey kızına cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık savunmasında, "Onu çocuğum gibi seviyordum" dedi. Cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği belirlenen sanık, 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli’de üvey kızına cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık savunmasında, "Onu çocuğum gibi seviyordum" dedi. Cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği belirlenen sanık, 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Haziran 2020 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki N.Ş., annesinin dini nikahla yaşadığı üvey babası R.Y.’nin (56) cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan şüpheli R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın, 2017 yılında da üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve şikayette bulunduğu, aile baskısı sebebiyle şikayetini geri çektiği öğrenildi.

"Onu çocuğum gibi seviyordum"

Üvey kızına istismardan tutuklanan R.Y.’nin Kocaeli 3 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık R.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "N.Ş.’yi kendi öz çocuklarımdan ayırmadım. Onu öpmemin sebebi cinsel amaçla değildir. Onu çocuğum gibi seviyordum" dedi.

26 ay 3 ay hapis

Mahkeme heyeti, sanığın cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği kanaatine vararak, 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.