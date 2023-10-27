Karaman’da tartıştığı üvey babasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, K.K. (26), annesini üzdüğü gerekçesiyle üvey babası Sedat Kurt (49) ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K., mutfaktan aldığı bıçakla üvey babası Sedat Kurt’u göğsünden ve karnından bıçaklayarak evden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan üvey baba olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan K.K., polis tarafından kısa süre içinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı K.K.’nin ilk ifadesinde annesini üzdüğü için üvey babasını bıçakladığını söylediği öne sürüldü. Kamu görevlisi olan üvey babası Sedat Kurt’u bıçaklayarak öldüren zanlı K.K.’nin olay anında aşırı derecede alkollü olduğu ve dünde doğum günü olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Sedat Kurt, merkeze bağlı Dere köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.