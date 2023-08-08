Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1985 mezunları 38 yıl aradan sonra Bursa’da buluştu.

Toplantı 4 Ağustos Cuma günü Ulu Camide cuma namazını müteakip başladı. Cumartesi günü de İlahiyat Fakültesi salonunda devam etti. Toplantıya Uludağ Üniversitesi eski rektörlerinden Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz, emekli olan hocalar Profesör Doktor Süleyman Uludağ, Profesör Doktor Mustafa Kara, Profesör Doktor Hamdi Döndüren, Profesör Doktor Hayati Hökelekli ve o dönem derse giren diğer öğretim üyeler katıldı.

Burada konuşma yapan Süleyman Uludağ birlik ve beraberliğe, vefaya vurgu yaptı. Hüseyin Algül ise Müslümanların Medine’deki birlik ve beraberliği ve kardeşlik duygularıni örnek vererek bir ve beraber olmanın önemine değindi. Mezunlar ve hocalar daha sonra beraber yemek yediler. Vefat eden hocalar ve

dönem öğrencilerinden vefat edenler için Kur’anı Kerim okundu ve dua edildi.