Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), 30 yıllığına tahsis edilen hazineye ait yaklaşık 12 bin metrekare arsanın tapusunu almayı başardı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), 30 yıllığına tahsis edilen hazineye ait yaklaşık 12 bin metrekare arsanın tapusunu almayı başardı.

2003 yılında 30 yıl süre ve yap işlet devret modeliyle Uşak Ticaret ve Sanayi Odası kullanımına tahsis edilen arsanın mülkiyeti, uzun zamandır yapılan büyük uğraşılar neticesinde odaya kazandırıldı. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, 20 yıllık sorunun çözüldüğünü, UTSO hizmet binası ve arsasının UTSO üyelerine kazandırıldığını açıkladı.

UTSO’nun hizmet binasının ve bulunduğu arsanın Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait olduğunu ve bu nedenle UTSO Yönetim Kurulu olarak uzun zamandan beri söz konusu bina ve arsayı, kuruma kazandırmak için uğraş verdiklerini belirten Kandemir, “Yönetim Kurulumuz ve Meclisimiz olarak, Odamızın bulunduğu bina ve arsanın Oda bünyesine kazandırılması için takibi hiçbir zaman bırakmadık. Bugün itibariyle Oda hizmet binamızı ve bulunduğu arsayı üyelerimize kazandırmış olduk. Böylelikle Odamızın geleceğine önemli bir imza attık. Tüm üyelerimize hayırlı olsun. Bu süreçte bize destek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Arsanın bugünkü değeri yaklaşık 110 milyon TL

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Ankara karayolu üzerindeki binasında bulunan yaklaşık 12 bin metrekare Hazine arsası 2003 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından üzerine bina yapmak koşuluyla 30 yıllığına UTSO’ya kiralandı. UTSO, arsanın 3250 metrekarelik kısmına 3 katlı, 12 bin metrekare kapalı alana sahip içerisinde;1 adet 300 kişilik toplantı salonu 1 adet 100 kişilik toplantı salonu 7 adet eğitim salonu ve hizmet katı bulunan bir bina yaptı.