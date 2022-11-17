Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, ‘Üşümesin Ayaklar’ projesi ile Eskişehir’in Alpu İlçesi Sakarıkaracaören’deki Şehit Zeynel Gülgen İlkokulu öğrencileri mont ve ayakkabı desteğinde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, ‘Üşümesin Ayaklar’ projesi ile Eskişehir’in Alpu İlçesi Sakarıkaracaören’deki Şehit Zeynel Gülgen İlkokulu öğrencileri mont ve ayakkabı desteğinde bulundu.

Öğrenciler, proje sayesinde almış oldukları hediyeler ve kulüp üyelerinin ziyaretinden büyük mutluluk duydular. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü geçmiş yıllarda da önemli projelere imza atmıştı. Kulüp, bu sene içerisinde de ‘Her Çocuğa Bir Umut’, ‘Geleceğimiz İçin Anasınıfı’, ‘Tozlanmasın Okunsun’, ‘Bir Dilek Tut’, ‘Sevgi Evi’, ‘Huzurevi’, ‘Mektup Kardeşliği’ ve ‘Sokak Hayvanları’ gibi sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi planlıyor. Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü böylece ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ve yardım ederek toplumda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmayı amaçlıyor.