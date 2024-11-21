Afyonkarahisar’da lüks araca ’Afyonkarahisar Spor Kulübü’ yazılı kırmızı plaka taktıran ve sosyal medyada büyük tepki gören aracı tespit eden polis ekipleri, aracın plakasını söktürür sahibine yaklaşık 22 bin TL para cezası kesti.

Edinilen bilgilere göre, 20 Kasım tarihinde saat 17.57 de polis ekipleri plakasında "Afyonspor kulübü başkanlığı" ibaresi olan asıl plakası 03 ADE 222 plakalı araca idari işlem yaptı. Ekipler araca asıl plakalarını taktırılarak aracı gönderdi. Aynı aracın bir gün sonra aynı plakaları takarak trafikte seyrettiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler sahtecilikten adli işlem yaparak araç sahibine 21 bin 834 TL ceza yazdı.