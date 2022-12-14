Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara yönelik denetimlerde usulsüz avlanan 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara yönelik denetimlerde usulsüz avlanan 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kaçak avcılıkla mücadele çalışmalar çerçevesinde yapılan denetimler esnada 5 şahsın son 1 hafta içerisinde usulsüz bir şekilde avlandığı tespit edildi. Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimde yakalan 5 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Ekipler aynı zamanda 3 adet av tüfeğine de el koydu.