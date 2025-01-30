Mersin’de yasak avlanma malzemeleri ile usulsüz olarak balık yakalayan 3 şahsa 14 bin TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından su ürünleri avcılığı denetimi yapıldı. Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen denetimde çeşitli yasak avlanma malzemeleri ile usulsüz avlanma yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Şahıslara 14 bin TL idari para cezası kesildi. Ekipler ayrıca yasak avlanma malzemelerine el koydu.

Denetimler esnasında avcılara doğal hayatın ve hayvanların korunması, kaçak avlanmanın önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi hakkında bilgilendirme de yapıldığı bildirildi.