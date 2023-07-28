Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları tamamlanan caddelerde trafik ışık sensörlerini yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları tamamlanan caddelerde trafik ışık sensörlerini yeniliyor Şehir genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif güzergahları hizmete alan büyükşehir belediyesi, trafikte bekleme sürelerini azaltmak, trafiğin güvenli şekilde akışını sağlamak için teknolojik imkanları değerlendiriyor. Bu çerçevede Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle üstyapısı yenilenen caddelerde kavşaklara akıllı sistemler yeniden kazandırılıyor.