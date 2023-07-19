Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları Esentepe Mahallesi’nde devam ediyor. Kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları ise Sazova Mahallesi Karabayır Bağları bölgesinde ve Ömerağa Mahallesi Balçık ile Danış sokaklarda sürerken aynı zamanda desenli kaldırım çalışması da yapılıyor.

Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.