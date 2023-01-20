Bartın’ın Amasra ilçesinde liman usturmaçalarına çarpan ve pervane kanatlarında hasar oluşan kruvaziyerin yolcuları uçakla Rusya’ya dönecek.

Bartın’ın Amasra ilçesinde liman usturmaçalarına çarpan ve pervane kanatlarında hasar oluşan kruvaziyerin yolcuları uçakla Rusya’ya dönecek.

Rusya’dan demir alan ve ilk durağı İstanbul’un ardından 385 yolcu ve 283 personel ile Amasra’ya ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer Amasra Limanı’na yanaşırken şiddetli fırtına nedeniyle usturmaçalara çarptı.

Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle güvenli şekilde limana yanaşamayan Panama bandıralı kruvaziyer tekrar açığa çıkarıldı. Sol kısımdaki pervane kanatlarından bazılarının hasar gördüğü anlaşılan kurvaziyer daha sonra römorkör eşliğinde Amasra Limanına yanaştı.

Kurvaziyerdeki yolcular Amasra’nın tarihi mekanlarını gezerken yapılan incelemelerde kruvaziyerin sol pervane kanatlarından bazılarında hasar oluştuğu tespit edildi. Detaylı incelemeler sonucu kruvaziyerin yolculu seferi iptal edildi. İstanbul Tuzla’da tersaneye çekilip pervanelerindeki hasarın onarımı gerçekleştirilecek olan kruvaziyerdeki 385 yolcu ve personelin uçaklarla Rusya’ya döneceği öğrenildi.