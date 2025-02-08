Manisa’da 2 şahsın üzerinde yapılan aramada sahte olduğu tespit edilen 10 bin 500 dolar ve 200 euro ele geçirildi. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde durdurulan A.E. (23) ve S.K. (27) isimli 2 şahsın yapılan üst aramalarında, 2 adet sahte 50 euro, 1 adet sahte 100 euro, 105 adet sahte 100 dolar, ele geçirildi. Parada Sahtecilik suçu kapsamında adli işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.