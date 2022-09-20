Şırnak’a, Irak üzerinden Türkiye’ye getirilmeye çalışılan 8 kınalı keklik ele geçirildi. Olay ile ilgili tespit edilen 2 kişiye 33 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şırnak’a, Irak üzerinden Türkiye’ye getirilmeye çalışılan 8 kınalı keklik ele geçirildi. Olay ile ilgili tespit edilen 2 kişiye 33 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay yaptığı açıklamada, “Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüze geçen hafta intikal eden 8 adet kınalı kekliğimiz vardı. Bu 8 kınalı keklik Irak’tan ülkemize giriş yaptığında jandarma kontrol noktasında araç içerisinde görülüp el konulduktan sonra il şube müdürlüğümüze teslim edildi. Veteriner hekim gözetimi de gerekli tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra Gaziantep keklik üretme tesisine damızlık olarak kullanılmak üzere gönderdik" dedi.

Canlı kekliklerin üzerinde yakalandığı 2 vatandaşa yaklaşık 33 bin lira idari yaptırım ve tazminat uyguladıklarını belirten Kalay, "Şu anda Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizde 2 kızıl şahin, 2 kerkenez ve 1 tane kumrunun tedavileri devam etmektedir. Yakın zamanda tedavisi tamamlanan 1 tane çoban aldatan kuşunu da tekrardan doğayla buluşturduk. Bu çoban aldatan kuşu il merkezinde duyarlı bir vatandaş tarafından bize intikal ettirildi. Yaklaşık bir hafta bakım ve tedavisini gerçekleştirip tekrardan doğaya bıraktık. Bizim vatandaşlarımızdan talebimiz bu vaziyette yaralı ve bitkin halde görmüş oldukları yaban hayvanlarını gerek bizim sosyal medya hesaplarımızdan gerekse 112 Acil Çağrı Merkezi’nden bize ulaşarak bildirmelerini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.