Eskişehir’in en köklü mesleki ve teknik liselerinden Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan Mesleki Eğitim Merkezi “Ustalık Telafi Programı”nın ilk öğrencileri ustalık sınavında ter döktü.

Eskişehir’in en köklü mesleki ve teknik liselerinden Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan Mesleki Eğitim Merkezi “Ustalık Telafi Programı”nın ilk öğrencileri ustalık sınavında ter döktü.

Yiyecek içecek alanı aşçılık meslek dalında 6 ay boyunca işbaşı eğitimi ile programa devam eden öğrenciler ustalık sınavında çorba, biftek, pilav, salata ve künefe yaparak hünerlerini sergilediler. Sınava katılan tüm öğrenciler başarılı olarak ustalık belgesi almaya hak kazandı.

Okul Müdürü Dr. S.Sırrı Kabadayı, “Milli Eğitim Bakanlığı, en az lise mezunu olanların bir işyerinde mesleki eğitim alarak ustalık belgesi sahibi olmalarını ve istihdamda kalmalarını sağlamak amacıyla 27 haftalık ustalık telafi programını başlattı. Okulumuzda farklı meslek alanlarından bin 176 öğrencinin kaydını yaptık. Programa devam edenlere hem sigorta yapıldı hem de asgari ücretin yüzde 50’sini ödendi. Tüm işletme sahiplerinin programa ilgi göstermesini ve ustalık belgesine sahip olmayan en az lise mezunu personellerini programa kaydettirmelerini bekliyoruz.” dedi.