Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı, çalışanların ustalık belgesine sahip olmasını kolaylaştırmak ve işletmelerin önemli hibe desteğinden yararlanmasını sağlamak üzere başlatılan ustalık telafi programı çerçevesinde işverenlere çağrı yaptı.

Kabadayı, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ustalık telafi programında en yüksek kayıt sayısına ulaşan okul olduklarını belirtti. İşverenleri Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne davet ettiklerini dile getiren Kabadayı, şunları kaydetti;

“Değerli İşverenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, yaklaşık 6 aylık bir sürede işbaşı eğitimi yoluyla çalışanların bilgi becerisini artırarak ustalık belgesine sahip olmaları için ‘Ustalık telafi programı’ başlatmıştır. Ustalık telafi programını en az lise ve dengi okul mezunu çalışanlar katılabilmektedir. Bu programda çalışanlar, okula gelmeksizin bir usta öğretici nezaretinde meslek dalının öğretim programında belirtilen konularda iş yerlerinde eğitim almakta ve uygulama yapmaktadır. Programa katılanlar, iş yerinde yaptıkları çalışmaları iş dosyasında göstermektedir. Programın sonunda yapılan uygulamalı beceri sınavında başarılı olanlar ise ömür boyu kullanabilecekleri ustalık belgesine sahip olmaktadır. Ustalık telafi programına katılan her bir çalışan için işverene her ay net asgari ücretin yarısı, 6 ay süresince ise toplam 25 bin 518 lira hibe olarak verilmektedir. Programdan ayrılanlardan ya da sınavda başarılı olamayanlardan verilen hibe geri istenmemektedir. Usta öğretici yeterliliğine sahip kişiler: Ustalık belgesi sahipleri, 4 yıllık mesleki teknik lise, ön lisans ve lisans mezunlarıdır. Usta öğreticilik belgesi, 40 saatlik uzaktan ya da yüz yüze iş pedagojisi eğitimi ile tüm mesleki teknik liselerimizden ve mesleki eğitim merkezlerimizden verilmektedir. Hem çalışanlarınızın mesleki yeterliliklerini gösteren belgeye kavuşması hem de işletmelerimizin hibe desteğinden yararlanması için tüm işverenlerimizi mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz ile mesleki eğitim merkezlerimize bekliyoruz.”