Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde hayata geçirilen “Ustalığa Kadın Eli Değecek” projesi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin BALMEK Sanat ve Meslek Edindirme Kursları bünyesinde başlatılan proje, dekoratif duvar boyama ve geri dönüşüm boyalarıyla mobilya boyama kurslarıyla kadınlara yeni meslekler kazandırmayı hedefliyor. Kurslara şu an toplam 36 kadın öğrenci katılırken, ilerleyen süreçte su tesisatı ustalığı, sıva ustalığı, otomobil göçük tamiri, kaynak uzmanlığı, kano yapımı, balık ağı örme, dijital çizim ve grafik tasarım gibi farklı alanlarda da kursların açılması planlanıyor.

"Kadınların Gücünü Sektöre Kazandırıyoruz"

Bandırma BALMEK Sorumlusu ve Usta Öğretici Gülsüm Sönmez, proje ile kadınların sektördeki yerini sağlamlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bize bu fırsatı sunduğu için Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyoruz. Amacımız, kadınların gücünü ve yeteneklerini sektöre kazandırmak. Türk kadını çalışkandır ve bu projeyle onların gücünü daha da büyütmeyi hedefliyoruz," dedi.

Katılımcılardan Başkan Akın’a Teşekkür

Kursa katılan kadın öğrenciler ise, projeye olan inançlarını dile getirerek, bu eğitim fırsatının kendileri için büyük bir umut kaynağı olduğunu ifade etti. Kadın istihdamına yönelik bu projeye büyük bir heyecanla katıldıklarını belirten öğrenciler, kursların sadece meslek edinmelerine değil, aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Öğrenciler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkürlerini iletti.