Büyükçekmece Belediyesi’nce geleneksel olarak düzenlenen ‘’Ustalara Saygı Gecesi’’, Türk Pop müziğinin usta sanatçısı İlhan Şeşen şarkılarıyla şenlendi.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede koro şefliğinde Çiğdem Güven’in, orkestra şefliğinde Okan Tolga Mertel’in yer aldığı Popüler Müzik Korosu, usta sanatçı İlhan Şeşen’in şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir geceye imza attı. Geceye sağlık sorunları nedeniyle katılamayan İlhan Şeşen, etkinlik sırasında yayınlanan bir video mesajıyla şarkılarını seslendiren Popüler Müzik Korosu’na teşekkür etti.

Özel bir konserle vefa gösterildi

Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği "Ustalara Saygı Gecesi"nde, İlhan Şeşen’in şarkılarından yapılan özel bir konserle vefa gösterildi. Konserde, “Ellerimde Çiçekler”, “Rüzgar” ve “Sen Benim Şarkılarımsın” gibi unutulmaz parçaların seslendirildiği gecede sanatseverler, usta sanatçı İlhan Şeşen’in müziğiyle dolu bir gece geçirdi. Gecenin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından usta sanatçı İlhan Şeşen adına turne menajeri Naci Ulama’ya, koro şefi Çiğdem Güven’e, orkestra şefi Okan Tolga Mertel’e çiçek takdim edildi.