Düzce’de pimapen ustaları ve emlakçılar için açılan mesleki Yeterlilik Kursunu başarı ile bitiren ustalar DESOB’ta düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Düzce’de pimapen ustaları ve emlakçılar için açılan mesleki Yeterlilik Kursunu başarı ile bitiren ustalar DESOB’ta düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Düzce Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği’ne (DESOB) bağlı Yapı Sanatları Esnaf Odası tarafından düzenlenen kursta pimapen ustaları ve emlakçılar meslekleri ile ilgili bilgiler aldı. Mesleklerinde bilmedikleri noktaları da öğrenen ustalar, kurs sonunda düzenlenen törenle belgelerine kavuştular. DESOB Konferans salonunda düzenlenen törene Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Yapı Sanatları Odası Başkanı Bülent Keser ile kursiyerler katıldı. Törende 210 pimapen ustası ve emlakçılık kursuna giden 20 kişi belgelerini aldı.