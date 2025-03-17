Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide, usta yazarlar Sevgi Özel, Turgay Fişekçi, Göksel Aymaz ve Atilla Birkiye, Nâzım Hikmet’i anlatan kitaplarının oluşum serüvenlerini anlattı.

Dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran şair ve yazar Nâzım Hikmet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleriyle anılıyor. Tayyare Kültür Merkezi’nde Nahit Kayabaşı’nın yöneticiliğinde düzenlenen programda, Sevgi Özel ‘Putları Yıkan Şairimiz Nâzım Hikmet’, Turgay Fişekçi ‘Çizgilerle Nâzım Hikmet’, Göksel Aymaz ‘Bir Ulu Irmak’ ve Atilla Birkiye ‘Bulutlar Piraye Piraye Diye Geçiyor’ ile ‘Şair İstanbul’daydı’ adlı kitaplarının oluşum serüvenini anlattı.

Nâzım Hikmet’in hapse girdiğinde bile tanınmış biri olduğunu, kitaplarının basıldığını, plaklarının okunduğunu söyleyen Sevgi Özel, Nâzım’ı yargılatan aracın dili olduğunu belirtti. Nâzım’la ilgili yayınlanan sayısız kitabın ortak cümlesinin ‘dili çok iyi kullanması’ olduğunu ifade eden Özel, Nâzım’ın diliyle ilgili yaptığı araştırmalarda karşılaştığı notları paylaştı.

Nâzım’ın Türkçeye katkılarının çok uzun süre fark edilmediğini belirten Turgay Fişekçi, birçok ülkeye, düşünce ve edebiyat dünyasına katkısı olan bir insanın dil konusunun pek öne çıkmadığını ifade etti. Türkçe’nin arılaşmasını devrimci görev olarak gördüğünü anlatan Fişekçi, yazdığı kitabın hikâyesinden bahsetti.

Kitabının ortaya çıkış sürecini anlatan Göksel Aymaz, evrensel kültür teorisinin birikimiyle dünya şairi olan Nâzım Hikmet’i incelemek istemesiyle akademik çalışmasının ortaya çıktığını söyledi. Çalışmanın ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’na odaklandığını belirten Aymaz, Nâzım’ı hala çok iyi bilmediklerini dile getirdi.

Atilla Birkiye de Nâzım Hikmet’in hayatından kesitler yaparak kitaplarının ortaya çıkış evresini anlattı. Söyleşinin ardından Sevgi Özel, Turgay Fişekçi, Göksel Aymaz ve Atilla Birkiye, katılımcılar için kitaplarını imzaladı.