Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde farklı tarz butik pastaları ile bilinen Tuba Öztürk yeni lezzetleri sunmaya hazırlanıyor.

Pastacılık alanında kendini sürekli geliştiren Tuba Öztürk, İstanbul’da pasta şefi Tuğba Ünaldı’dan aldığı kapsamlı eğitimin ardından Tavşanlı halkına hizmet vermeye başladı. Tuba Öztürk, doğal ve katkı maddesi içermeyen yaş pastalar, pasta süslemeleri, şeker hamuru, karakter figürleri, yenilebilir şekerlemeler ve figürler konusunda uzmanlaşmış durumda. Tavşanlı halkına en kaliteli ve doğal lezzetleri sunmayı hedefleyen Öztürk, bu alanda bölgenin en iyisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Mesleki gelişimine büyük önem veren Tuba Öztürk, İstanbul ve Antalya gibi şehirlerde çeşitli eğitimlere katılarak bilgi ve becerilerini sürekli olarak güncelliyor. Tavşanlı halkının daha kaliteli ve iyi hizmeti hak ettiğine inanan Tuba Öztürk, bu nedenle sektörün en iyileriyle çalışmaya ve eğitimlerine aralıksız devam ediyor.