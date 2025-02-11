Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Kültür Takvimi çerçevesinde tiyatro severlerin dikkatini çeken bir İstiklal dönemi oyunuyla devam etti. Usta Sanatçı Kenan Korkmaz, tek kişilik sahne performansıyla İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un oğlu Emin Ersoy’un hayatını "Emin" isimli oyunla ele aldı. Emin’in babasını kaybettikten sonra yaşadığı trajik hayatı anlatan sahne izleyenleri duygulandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri, Alternatif Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Emin" isimli tiyatro oyunuyla devam etti. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyun izleyicileri duygu dolu anlar yaşattı. Usta Sanatçı Kenan Korkmaz’ın tek kişilik sahne performansıyla "Emin" adlı oyun, izleyenleri duygu dolu bir yolculuğa çıkardı. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un oğlu Emin Ersoy’un hayatı, bu oyunla duygusal ve çarpıcı sahneleriyle izleyenleri büyüledi. Sahnede Emin’in babası Mehmet Akif Ersoy’u kaybettikten sonra yaşadığı trajik dönemler, baba figürünün duygu dolu anlamı yansıtıldı. Salonda hüzünlü anlar yaşandı ve oyunun finali uzun süre ayakta alkışlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Sakarya’mızda sanata ve sanatçıya değer katmak için birbirinden değerli isimleri ağırlamaya, şehrimizdeki kültür ve sanat dostlarını birbirinden güzel etkinliklerde, tiyatrolarda buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.