Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Saksafon Sanatçısı ve Yazar Serhat Başar, Türk Klasik Musikisi Bestekarı Mehmed Rakım Elkutlu’nun hayatı ve sanatı üzerine kaleme aldığı kitapla, Türk Müziği’nin değerli eserleri arasına bir yenisini kazandırdı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin usta sanatçısı, değerli sanatçının hayatına ışık tutarak sanata ilgi duyan gençlere ilham oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Saksafon Sanatçısı ve Yazar Serhat Başar, ülkenin önemli müzik şahsiyetinin hayatını kaleme alarak Türk Müziği’nin birbirinden değerli eserleri arasına bir yenisini daha kazandırdı. Başar, Türkiye’de sanatıyla iz bırakan Bestekar Mehmed Rakım Elkutlu’nun hayatını kaleme aldı. Mehmet Rakım’ın Hayatı ve Musikisi, sanatçının hayatına ışık tuttu ve paylaştığı bilgilerle ülkenin geleceği olan sanatçılara da ilham oldu. Başar, "Müziğin ulvi duyguları, insanın yaşam tarzını belirler. Sanatçımızın besteleri de Türk Müziği’nde unutulmaz bir yere sahip. O’nun mirası, gelecek nesiller için sönmeyen bir ışık olacak" dedi.

"Yaşam tarzını müziğin ulvi duygularıyla belirler"

Müziğin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu belirten Başar, "Müzik benim için yaşam tarzıdır. İnsanın hayatında bir nevi kriterlerini ve yaşam tarzını müziğin hissettirdiği ulvi duygularla belirlediğine inanıyorum. Bu anlamda müzik benim hayatımda çok kıymetli bir yere sahiptir. 20 yılı aşkın süredir müziğin içerisindeyim, İnşallah şartlar elverdiği ölçüde müzikle bağımızı sürdüreceğiz. Babam diş teknisyeniydi. Aynı zamanda Türk musikisine karşı çok büyük bir ilgisi vardı. Müziğe başlamamda onun önemli bir etkisi vardır. Benim de tabi çocuk yaşlardan itibaren müziğe ciddi anlamda ilgim vardı. Sakarya Musiki Derneği’nde bir şans olarak Kemal Ersin hocamdan meşk ettim. 2005 yılından bu yana da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nda sanatımı icra ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İzmir Kalkınma Ajansı tarafından teklif üzerine kitabı yazmaya karar verdim. Bu konuda uzun süreli bir araştırma sürecinden sonra yeterli bilgiyi toplayıp kitabı yazmaya başladım. Kitabın içerisinde toplamda 128 eser var. Yaklaşık 6 ay içerisinde de kitabı tamamladım. Mehmed Rakım Elkutlu Türk musikisinde çok önemli bir bestekar ve aynı zamanda din adamı. Kendisi İzmir’deki Hisar Cami’nin hatibiydi. Ailesi kuşaklar öncesi İzmir’e gelen ve İzmir’in kültür sanat tarihine önemli isimler kazandıran bir aile. Tabi Rakım Elkutlu da böyle güçlü bir etki ve doğuştan gelen kabiliyetiyle birlikte bestekarlığa başlamış ve halen Türk musikisinde besteleri unutulmaz ve vazgeçilmez bir noktadadır. O’nun mirası, gelecek nesiller için sönmeyen bir ışık olacak" diye konuştu.