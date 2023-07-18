Aydın’ın Didim ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Osman Bayrakdar Yılı Analig Tenis Bölge Turnuvası’nda korta çıkacak olan usta raketler şampiyonluk için ter dökecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Osman Bayrakdar Yılı Analig Tenis Bölge Turnuvaları, Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilecek. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek turnuvada, en iyi tenis oyuncularını bir araya gelirken, tenis heyecanı dört gün sürecek. Turnuva öncesinde Didim’e gelen sporcular Apollon Tapınağı’nı ziyaret ederek, ilçe turu yaptı. Tapınağı ziyaret eden sporcular, antik dönem sanatının özelliklerini daha yakından tanıma imkanı buldu.

Turnuva boyunca, Aydın, Muğla, İzmir, Denizli, Uşak, Afyon, Manisa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir illerinden gelen Ege Bölgesindeki en iyi tenis oyuncuları yeteneklerini sergilemek için Didim’de ter dökecek. Turnuvanın sonunda, kazananlar bölge turnuvasının şampiyonları olarak ödüllendirilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuva öncesinde yaptığı açıklamasında “Osman Bayrakdar Yılı Analig Tenis Bölge Turnuvaları’nın Aydın’da düzenlenmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu turnuva, Ege Bölgesi’nin en iyi tenis oyuncularını bir araya getirerek heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak. Ayrıca, sporcularımız Apollon Tapınağı’nı ziyaret ederek tarihi ve kültürel açıdan zengin bir deneyim yaşayacaklar” ifadelerine yer verdi.