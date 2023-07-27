Usta oyuncu Yılmaz Gruda, Üsküdar’da düzenlenen tören ve Karacaahmet Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Gruda’nın tabutunun baş kısmına usta oyuncunun hayatı boyunca kullandığı, dizi ve filmlerde taktığı kasketi konuldu.

Türk sinemasının kilometre taşlarından birisi olan usta oyuncu Yılmaz Gruda, Güngören’de tedavi gördüğü hastanede 25 Temmuz’da hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Gruda için Üsküdar Muhipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Gruda’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi Üsküdar Şakirin Camii’ne getirildi.

Kasketiyle uğurlandı

Tabutun baş kısmına usta oyuncunun hayatı boyunca kullandığı, dizi ve filmlerde taktığı kasketi konuldu. Cenazeye Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda ile aile fertleri ve sevenleri katıldı. Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yılmaz Gruda Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.

Yılmaz Gruda’yı kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirten tiyatrocu Meriç Başaran, "Çok değerli bir insanımızı kaybettik. Şu durumda söylenecek hiçbir şey yok, çok üzgünüz. Çok değerli bir insan ve çok iyi bir babaydı. İyi bir eşti iyi bir dosttu. Nurlar içinde yatsın yolu açık olsun” dedi.