Adıyaman’ın Samsat Halk Eğitim Merkezi usta öğreticiler depremzede vatandaşlara yemek yapıyor.

6 Şubat depreminde evleri hasar gören depremzede vatandaşlar, daha güvenli durumda olan evleri hasar görmeyen Samsat ilçesine gelerek geçici barındı. Binlerce vatandaşa Samsat Kaymakamlığı koordinesinde Halk Eğitim Merkezinde görevli çeşitli branşlardaki usta öğreticiler günde üç öğün yemek yapıyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, 2017 ve 2018 yıllarında deprem yaşanan Samsat ilçesinde her vatandaşın depremin sıkıntılarını çok iyi bildiğini, bu nedenle bütün Samsatlıların evlerini depremzede vatandaşlara açtıklarını söyledi.

Akın, "Depremin ilk saatlerinden itibaren Samsat’ta seferberlik havasında çalışmalar başladı. Samsat’ta ağır tahribat olmadığından imkanı olan herkes Adıyaman merkezdeki vatandaşların yardımına koştu. Buraya gelen vatandaşlara barınma imkanı sağlanırken, yemek ihtiyaçları da Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticilerimizce yapılmaktadır" diye konuştu.