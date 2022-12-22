Trabzon’da son dönemde grip vakalarının başta çocuklarda olmak üzere artışa geçtiği ancak yaşanan bu artışın servislere ve yoğun bakımlara yansımadığı belirtildi.

Trabzon’da son dönemde grip vakalarının başta çocuklarda olmak üzere artışa geçtiği ancak yaşanan bu artışın servislere ve yoğun bakımlara yansımadığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Covid 19 salgınının günümüz şartlarına baktığımızda eski hızında ve eski gücünde olmadığını söyledi. Usta "Covid kontrollü bir şekilde olmakla birlikte üzücü tablolara yol açmadan seyir halinde devam ediyor. Vaka sayılarımız hastaneye yansıyan servislerde yoğun bakımlarda olmamakla birlikte zaman zaman soğuk algınlığıyla da karışarak karşımıza gelmiş olabiliyor. Tetkik yapma dürtüsü çok fazla olmadığı için ’Ciddi, şu rakamdadır’ diyebilme şansımız olmuyor. Yapılan tetkiklerin yüzde 10 civarında pozitif çıktığını da gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu dönem zaten her yıl olduğu gibi salgınların olduğu bir dönem" diyen Usta "Covid öncesinde de şimdi olduğu gibi soğuk algınlığı atak dönemlerini yaşıyorduk zaten. Kasım, Aralık ayları bu şekilde geçiyordu. Çocukların okuldaki temasları, havaların soğumasıyla iç ortamlarda bir arada bulunmalar bu tür vakaların oluşmasına yol açmakta. Bunda daha çok çocuklar etkileniyor dolayısıyla çocuk polikliniklerimizde ve acil servislerimizde çocuk yoğunluğunu daha çok görmemekteyiz. Atak dönemini yaşıyoruz. Korunma tedbirlilerini ortadan kaldırdığımız için geçmişten biz bilerek bunu zaten aynı şekilde beklediğimizi söylüyorduk. Bu atakları yaşayacaktık bunların belki bir kısmı Covid de olma ihtimali de var. Tetkik yapılmadığı için veya istenen ölçüde yapılmadığı için vakalar soğuk algınlığı olarak karşımıza geliyor. Bu zaten beklenen bir tablo. Çocuğuyla erişkiniyle zaten yaşanıyor. Burada sevindirici olan acillerde geliniyor, polikliniklerde geliniyor belli tedaviler veriliyor ve o tedavilerle vakalar bertaraf edilmiş oluyor. Hastanede servise veya yoğun bakıma yansımanın olmaması bizi zaten eski tablo gibi aynı olayla karşı karşıya kalmadığımızı ortaya koymuş oluyor" dedi.

Maskenin unutulmasının ve kullanılmamasının da grip vakalarının artmasında etkili olduğunu vurgulayan Usta "Öncelikle biz maskeyi unuttuğumuzu belirtmem gerekiyor. Maske bizim için çok önemli. Bu süreçlerde herkesin daha hassasiyetle maskeye sarılması gerekiyor. Maskeleri takarak topluma karışmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca özellikle de gribal belirtileri olan kişilerin de topluma karışmaması karışıyorsa da mecbursa maskeyle birlikte hareket etmeleri toplum sağlığını koruma adına çok çok önemli. Çocuklar içinde aynı şey geçerli onlarında maske takmasını engelleyen bir durum yok. Okul çağı çocuklar maske takıyordu onlar aslında büyüklerden çok daha uyumlu idiler. Yine o uyumu yakalayabiliriz. Dolayısıyla maskeyle hem onları koruyabiliriz hem onların ailelere okullardan veya diğer çocuklardan mikrobu taşımasını engellemiş olabiliriz" diye konuştu.

Aşı olmak isteyenlerin aşılarını yaptırabileceğini de kaydeden İl Sağlık Müdürü Hakan Usta "Özellikle 3 aşımız elimizde bulunmakta. İnsanımızın kendisini koruyabilmesi açısından en önemli dayanağımız aşılar. Aşının Covid’de de yeri oldukça fazla. Hem Turkovac aşısının da bilimsel olarak Avrupa’da da kabul edilmiş olması bizler için ülkemiz için çok önemli. Turkovac aşısı başta olmak üzere Biontech ve Sinovac aşılarının da yapılabilirliğini sağlayabiliyoruz. Arzu eden vatandaşlarımıza yaptırıyoruz. 65 yaş üzeri belli riskleri olan kişilerin özellikle aşı takvimine daha fazla duyarlılık göstermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.