Manisa’nın Demirci ilçesi Hoşçalar Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Halil Yanar, evinin bir köşesindeki atölyesinde el aletleriyle ağaçlara şekil veriyor. El emeği göz nuru döken Halil Yanar’ın ağaçtan yaptığı mutfak ve süs eşyaları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Demirci’nin kırsal Hoşçalar Mahallesinde yaşayan Halil Yanar, el emeğinin yerini makine üretimine bırakmasına rağmen, halen evinin bir köşesindeki küçük atölyesinde el emeği göz nuru dökerek ahşaba şekil veriyor.

Ahşap oymacılığına 15 yıl önce başlayan 3 çocuk babası Halil Yanar, ahlat, ardıç, gürgen ve pırnal meşesinden küçük el aletleri ve süs eşyaları yapıyor.

Halil Yanar, atölyesinde ahşaptan kaşık, kepçe, oklava, havan, hamur tahtası, testi, traktör, çaydanlık altı, kirman, pişirgeç, oyun kaşığı, at arabası gibi yüzlerce eşya yapıyor. Yaptığı eşyaların modellerini de kendi çizen Yanar, ürünlerini ilçede cumartesi günleri kurulan pazarda vatandaşların beğenisine sunarak satış yapıyor.

Sigara, alkol ve internet gibi kötü alışkanlıkların yerine oyma sanatı ile ilgilendiğini söyleyen Halil Yanar, ”Televizyon dahi izlemiyorum. Günlük işlerimi bitirdikten sonra atölyeme oturup farklı ahşap şekiller yapıyorum. O kadar severek yapıyorum ki çalışırken her şeyi unutuyorum.” dedi.