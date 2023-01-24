Esenler Belediyesi, usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ı vefatının 61. yıl dönümünde bir panel ve sergiyle andı. “Bir Medeniyet Tasavvuru Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar” paneli ile “Bir Hayalin Kurgusu” adlı sergi, yazarın çok yönlü ve edebi kişiliği gözler önüne serildi.

Esenler Belediyesi, usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ı vefatının 61. yıl dönümünde bir panel ve sergiyle andı. “Bir Medeniyet Tasavvuru Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar” paneli ile “Bir Hayalin Kurgusu” adlı sergi, yazarın çok yönlü ve edebi kişiliği gözler önüne serildi.

Esenler Belediyesi “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, “Huzur”, Mahur Beste” gibi eserleriyle hafıza ve gönüllerde yer edinen yazar ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının 61.yıl dönümünde bir panel ve sergiye ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panele alanında uzman akademisyenler, “Şehirleri Tanpınar’ın Eserlerinin Kılavuzluğunda Gezmek” başlıklarında Ahmet Hamdi Tanpınar’ı edebi ve toplumsal yönden ele alıp dinleyicilere aktardı. Etkinlikte “Bir Hayalin Kurgusu” sergisinin açıldı. Sanatçı Gökhan Genç, Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabındaki karakterleri yapay zeka destekli “midjourney” botu ile tasarlayarak, edebiyat ve dijital sanatın iç içe geçtiği eserleri sanatseverlerin ilgisine sundu. Sergi 28 Şubat 2023 tarihine kadar kapılarını meraklılarına açık tutacak.

“Ahmet Hamdi Tanpınar çok önemli bir değer”

Sergideki eserlerin sahibi Gökhan Genç, çalışmanın 6,5 aylık bir sürecin sonucu olduğunu ifade ederek, “Bu yaklaşık 1,5 yıl önce oluşan bir fikir bir fotoğraf projesi olarak başladı. Üzerinde çok çalıştık ama fotoğraf üzerinde bir sima yokken sadece kitaptan yola çıkıp dışarda bir yüz aramak çok zor. Bir ara bunların robot resimlerini çizdirmeye karar verdik. O da çok külfetli olacaktı, kitapta çok fazla karakter var bunları ayrı ayrı betimlemek sonra robot resimlerini çizdirmek; bu resimler üzerinde yüz aramak çok uzun soluklu iş olacaktı. Bu aşamada midjourney botuyla tanışınca bu fikri neden buraya aktarmayalım, acaba iyi bir sonuç alabilir miyiz diye düşündük. Uzun bir süre botun uygulamalarından tasarım süreçlerini takip ettim, arkadaşlarımla üzerinde çalıştık denemeler yaptık. İlk başta sosyal medyadan paylaştığım görüntüler sima olarak biraz daha zayıf görseller. Daha sonra tasarım süreçlerini geliştirmeye başladıkça, kodlamaları ve betimlemeleri doğru dille yapmayı öğrendikçe ortaya böyle kısmen daha iyi sonuçlar çıktı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dili çok zengin. Biz kitaplarla biraz haşir neşir olan insanlarız. Hem kendi kültürümüzden hem dil olarak zengin olduğu için kitaba tekrardan bir dikkat çekmek için. Onun dışında Hayri İrdal başkarakteri sosyal çevresi çok zengin, renkli simalar var. Hepimizin çevresinde renkli simalar var. Biraz daha bize yakın olduğu için tercih ettim” dedi.