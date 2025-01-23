Gaziantep Özel Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Özsaraç, kış aylarının gelmesiyle birlikte hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuranların sayısında artış olduğunu belirterek, özellikle çocuk ve yaşlılarda hastalığın ağır seyredebildiğine dikkat çekti.

Son aylarda üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısında ciddi artış var. Özellikle bebek, çocuk ve yaşlılarda görülen halsizlik, öksürük, ağrı ve ateş gibi şikayetler nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşanıyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastanelere grip şikayetiyle başvuranların sayısında artış olduğunu dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Özsaraç, “İnsanlar bilinmeyen bir salgın olup olmadığı endişesi yaşıyor. Gribin ana etkenlerinin başında influenza virüsü geliyor. Özellikle kış mevsiminde etrafımızda çok fazla sayıda hasta olduğu için peş peşe farklı virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar ardı ardına bizleri etkileyebiliyor. Tam iyileşirken, aslında başka bir virüse yeniden yakalanılıyor. Bu nedenle şikayetler tekrar başlıyor. Bu hastalıktan en çok bebek, çocuk ve yaşlılar etkileniyor. Acillere başvuranların şikayetleri arasında, grip yanında ateş, halsizlik, kırgınlık, baş ağrısı, solunum semptomları, öksürük gibi semptomlar görülüyor. Bazı insanlarda çok ciddi kas, eklem ağrılarına da sebebiyet verebiliyor. Ciddiye alınmazsa ağır zatürrelerle de karşı karşıya kalınabiliyor” dedi.

“Bulunduğumuz ortamların iyi havalanmasını sağlamak gibi önlemler etkili olacaktır”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Özsaraç, “Solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını azaltmak amacıyla COVID-19’daki korunma yöntemlerine benzer olarak maske, sosyal mesafe, hijyen önlemleri almak, kalabalık ortamlardan çok bulunmamak ve bulunduğumuz ortamların iyi havalanmasını sağlamak gibi önlemler etkili olacaktır. Okulların kapanmasıyla beraber toplumsal dolaşım, kişilerin birbirine teması azalacak. Temas azaldığında yayılımın azalacağını ve vaka sayılarında da azalma yaşanacağını düşünüyorum” diye konuştu.