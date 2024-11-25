Kocaeli’de buzlanmaya karşı özellikle üst geçitlerde kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timleri ve A Takımı’ndan oluşturulan karla mücadele ekipleri, 12 saatlik iki vardiya halinde 7/24 kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda ekipler, haftanın ilk iş gününde üst geçitlerde buzlanmaya karşı özel solüsyon ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, fakülte binaları ve yurtlarının da bulunduğu Umuttepe bölgesindeki üst geçitlerde yoğun bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların düşme ve kayma riskine karşı gerekli önlemleri aldı.