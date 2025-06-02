Isparta’da yapımı süren üst geçit çalışmaları sırasında, vincin kaldırdığı demir yüklü halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Isparta’nın Çünür Mahallesi, Yeni Otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları ekiplerinin koordinesinde gerçekleşen araç üst geçit köprüsünde vinçle yapılan kaldırma çalışmaları sırasında demir yüklü halat bir anda koptu. Meydana gelen kazada vinç operatörü Davut A. (45), işçiler Veysel D. (24) ve Osman B. (30) ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.